15 ноября, 06:07

В парламенте Казахстана обсуждают законопроект о введении воинской службы в резерве

Документ предусматривает нормы, регламентирующие наделение лица статусом военнослужащего, проходящего службу в резерве, механизм отбора и приема на воинскую службу в резерве, права и обязанности военного резервиста, порядок прохождения такой службы

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижней палата) парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект закона, который предполагает введение нового вида воинской службы - в резерве, который в условиях объявления тревоги позволит проводить мобилизацию напрямую, без военкоматов.

В соответствии с документом служба в резерве - это добровольный вид воинской службы по контракту по принципу территориальности, то есть по месту жительства. Законопроект предусматривает нормы, регламентирующие наделение лица статусом военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, механизм отбора и приема на воинскую службу в резерве, права и обязанности военного резервиста, порядок прохождения такой воинской службы, социальное обеспечение и обеспечение всеми видами довольствия военных резервистов, а также увольнение со службы в резерве.

Кроме того, проект закона устанавливает предельный возраст пребывания на воинской службе в резерве, порядок прохождения занятий и сборов военными резервистами, а также их ответственность за причинение ущерба в период прохождения службы в резерве. Законопроект предусматривает изменения и дополнения в части регулирования трудовых отношений между работодателем и военным резервистом, а также отнесение военного резервиста к категории субъектов воинских уголовных правонарушений.

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков на заседании Мажилиса сообщил, что с 2025 года планируется призвать порядка 2 тыс. резервистов. На эти цели планируется выделить около 3,5 млрд тенге ($7,5 млн).

Ранее руководитель рабочей группы депутат Ермурат Бапи пояснял, что данный законопроект принимается, чтобы в Казахстане была возможность дополнительного комплектования вооруженных сил, причем в короткие сроки. Резервистами сержантского и солдатского состава на добровольной основе смогут стать граждане республики до 50 лет, офицерского состава - до 60 лет.

Обсуждение проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве" продолжится в профильных комитетах нижней палаты парламента. 

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