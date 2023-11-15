Al Mayadeen утверждает, что ЦАХАЛ открыл огонь по врачам в "Аш-Шифе"

Информации о жертвах среди медперсонала телеканал не приводит

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные открыли огонь по медицинским работникам больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, военные во время штурма здания потребовали от врачей покинуть его и предоставили якобы безопасный коридор для выхода из медучреждения, однако вскоре после этого открыли огонь по медработникам. Информации о жертвах среди врачей телеканал не приводит.

Израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В Армии обороны Израиля также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября.