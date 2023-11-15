15 ноября, 05:35,
обновлено 15 ноября, 06:02
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ЦАХАЛ задержал одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле

Alexi J. Rosenfeld/ Getty Images
© Alexi J. Rosenfeld/ Getty Images

Израильские военные об аресте Хусейна Абу Квейка пока не объявляли

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали одного из руководителей отделения палестинского радикального движения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

Об этом сообщил портал Quds со ссылкой на местные источники.

По их данным, Абу Квейк был задержан в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные об аресте Абу Квейка пока не объявляли. Ранее и Израиль, и Палестинская национальная администрация неоднократно его задерживали и арестовывали за деятельность в ХАМАС.

Телеканал Al Hadath утверждает, что в ходе рейдов израильской армии на Западном берегу были задержаны также не менее 15 студенток университета Хеврона. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация