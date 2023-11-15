СМИ: ЦАХАЛ задержал одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле

Израильские военные об аресте Хусейна Абу Квейка пока не объявляли

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали одного из руководителей отделения палестинского радикального движения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка.

Об этом сообщил портал Quds со ссылкой на местные источники.

По их данным, Абу Квейк был задержан в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные об аресте Абу Квейка пока не объявляли. Ранее и Израиль, и Палестинская национальная администрация неоднократно его задерживали и арестовывали за деятельность в ХАМАС.

Телеканал Al Hadath утверждает, что в ходе рейдов израильской армии на Западном берегу были задержаны также не менее 15 студенток университета Хеврона.