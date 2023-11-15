Ермак утверждает, что Украина получила в США обещания дальнейшей поддержки

Глава офиса президента Украины отметил, что во время визита в Вашингтон обсуждалось продолжение как военной, так и прямой бюджетной поддержки, которая вызывает особенную критику со стороны республиканцев, а также новые санкции против России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация в ходе визита в США 13-14 ноября получила обещания дальнейшей поддержки, хотя в этой сфере и остаются вопросы, связанные с законодательным процессом в Конгрессе. Об этом заявил по итогам визита глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого приводит агентство Укринформ.

"Возвращаемся со стойким ощущением, что США как друг Украины остаются с нами и верят в нашу победу", - сказал Ермак, добавив, что в Вашингтоне "уверенно настроены продолжать поддержку".

Ермак отметил, что во время визита обсуждалось продолжение как военной, так и прямой бюджетной поддержки, которая вызывает особенную критику со стороны республиканцев, а также новые санкции против России. Он добавил, что в ходе встреч в США, в том числе с конгрессменами, представил план действий Украины до конца этого года и в 2024 году.

Визит делегации Украины в США состоялся 13-14 ноября. Формально делегацию возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, однако фактически первую роль играл Ермак. Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также помощниками по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, которые также находились в Вашингтоне. Визит украинской делегации состоялся на фоне дебатов в Конгрессе о принятии бюджета и финансировании правительственных расходов, в том числе дальнейшей помощи Украине.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Против предоставления новых значительных средств Украине без усиления отчетности Киева и ясного плана действий со стороны Белого дома выступили республиканцы, из-за чего новый пакет помощи пока остается заблокированным.

В понедельник Джейк Салливан сообщил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи киевским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительные средства на эти цели, однако пока Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Киеву.