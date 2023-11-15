Азаров считает, что поражение Зеленского станет проигрышем Байдена

Экс-премьер Николай Азаров указал на то, что, если сменится администрация в Вашингтоне, "скорее всего будет и смена режима в Киеве"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Никакой усталости у США от Украины нет, они продолжат ее поддержку, поскольку поражение режима Владимира Зеленского будет означать проигрыш и американского президента Джо Байдена и других курирующих Киев лидеров. Такое мнение выразил экс-премьер Николай Азаров.

"Администрация Байдена поставила на Зеленского. По сути дела, поражение Зеленского в политике, то есть его уход из власти, будет поражением Байдена и не только его, но и всех других политических деятелей, которые обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами и так далее", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Азаров считает, что на самом деле никакой усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием и деньгами, так и снабжают. "Я не верю, что эта администрация в США лишит Зеленского финансов", - отметил Азаров. "Пока администрация Байдена будет при власти, а следующий год она еще будет, до января 2025 года, она будет продолжать вести эту линию. И в ее политике никаких изменений, я, к большому сожалению, не вижу", - подчеркнул он.

Между тем, Азаров указал на то, что, если сменится администрация в США, "скорее всего будет и смена режима в Киеве".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании NBC признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине. При этом он выразил убежденность, что нет никакой альтернативы продолжению помощи Киеву.

Тем не менее тема усталости партнеров от Украины и углубляющихся разногласиях неоднократно поднималась в западных СМИ, что вызывает раздражение в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.