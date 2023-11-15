15 ноября, 06:43
Палестино-израильский конфликт

Bloomberg: США наращивают объемы поставок военной помощи Израилю

По данным агентства, на конец октября страна получила 36 тыс. 30-мм боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для ударных вертолетов AH-64E Apache, 1.8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3.5 тыс. приборов ночного видения

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. США продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству еврейского государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы Пентагона.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

По его информации, поставки по октябрьскому запросу Израиля, поступившему в американское оборонное ведомство, уже начались - на конец месяца еврейское государство получило 36 тыс. 30-мм боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для ударных вертолетов AH-64E Apache, 1.8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3.5 тыс. приборов ночного видения. При этом в Пентагоне заявили, что используют "несколько источников [поставок], в том числе свои внутренние запасы и промышленные каналы, чтобы гарантировать наличие у Израиля средств для самозащиты". При этом, по информации агентства, подобная помощь продолжает поступать почти ежедневно.

Как отмечает Bloomberg, Израиль также запросил более 57 тыс. 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 20 тыс. винтовок M4A1, до 5 тыс. приборов ночного видения, 3 тыс. гранатометов M141, 400 120-мм минометов, 75 общих легких тактических машин JLTV и 200 барражирующих снарядов Switchblade 600. Агентство указывает, что поставки вооружений продолжаются, несмотря на призывы администрации Байдена к Израилю избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался 1 октября) прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Множество республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация