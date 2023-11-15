Bloomberg: США наращивают объемы поставок военной помощи Израилю

По данным агентства, на конец октября страна получила 36 тыс. 30-мм боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для ударных вертолетов AH-64E Apache, 1.8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3.5 тыс. приборов ночного видения

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. США продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству еврейского государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы Пентагона.

По его информации, поставки по октябрьскому запросу Израиля, поступившему в американское оборонное ведомство, уже начались - на конец месяца еврейское государство получило 36 тыс. 30-мм боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для ударных вертолетов AH-64E Apache, 1.8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3.5 тыс. приборов ночного видения. При этом в Пентагоне заявили, что используют "несколько источников [поставок], в том числе свои внутренние запасы и промышленные каналы, чтобы гарантировать наличие у Израиля средств для самозащиты". При этом, по информации агентства, подобная помощь продолжает поступать почти ежедневно.

Как отмечает Bloomberg, Израиль также запросил более 57 тыс. 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 20 тыс. винтовок M4A1, до 5 тыс. приборов ночного видения, 3 тыс. гранатометов M141, 400 120-мм минометов, 75 общих легких тактических машин JLTV и 200 барражирующих снарядов Switchblade 600. Агентство указывает, что поставки вооружений продолжаются, несмотря на призывы администрации Байдена к Израилю избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался 1 октября) прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Множество республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.