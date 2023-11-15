Армянский оппозиционер прокомментировал отказ Пашиняна участвовать в заседании Совета ОДКБ

По словам Сейрана Оганяна, неучастие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности угрожает безопасности Армении

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Отказ Армении принять участие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ставит под угрозу безопасность республики. Об этом на брифинге заявил глава оппозиционной парламентской фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян.

"В этой ситуации, когда угрозы углубляются, сложилась сложная военно-политическая ситуация, неучастие в мероприятиях ОДКБ ставит безопасность Республики Армения под еще одну угрозу. Мы являемся членом этого альянса. Во многих случаях ухудшение отношений зависело и от властей Армении", - заявил он, комментируя отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в заседании Совета ОДКБ 23 ноября в Минске.