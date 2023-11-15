15 ноября, 08:14
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Министр культуры КНДР отправился в Россию на форум в Санкт-Петербурге

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, делегация во главе с Сын Чон Гю отбыла из республики 14 ноября

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, делегация отбыла из Пхеньяна 14 ноября.

В октябре делегация Министерства спорта КНДР во главе с министром Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла 14 ноября в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. В делегацию также вошел глава Минспорта Олег Матыцин. Отраслевые переговоры в преддверии 10-го заседания межправкомиссии начались 15 ноября.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
КНДРРоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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