По словам бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "русофобская политика" Владимира Зеленского влечет за собой "обратное действие и вызывает процессы системного сопротивления"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Украинский конфликт невозможно разрешить без учета прав русскоязычного населения. И в этом его сходство с конфликтом на Ближнем Востоке, который также нельзя урегулировать, не признавая прав палестинцев, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке невозможно без признания прав палестинцев и мусульман вообще. Украинский конфликт также невозможно исчерпать без признания прав русскоязычного населения Украины, которые режим [президента Украины Владимира] Зеленского демонстративно уничтожает", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Зеленский, по его словам, позволял себе "откровенно пещерную русофобскую политику", но это влечет за собой "обратное действие и вызывает процессы системного сопротивления".

"Русофобия нацистского режима Зеленского, несмотря на беспрецедентную поддержку Запада, мобилизовала Россию, сделала ее сильнее, противопоставила Москву Вашингтону", - пишет Медведчук. При этом США Россию не победили, а Украину потеряли, считает он. "То, что сегодня представляет Украина, ни в политическом, ни в экономическом смысле не может называться государством. Это образование не может самостоятельно существовать без многомиллиардных вливаний и бескомпромиссной политической поддержки", - подчеркивает политик. В то же время эти вливания и поддержка, по его словам, "развратили до крайности украинскую политическую элиту", которая настроена теперь на то, что поток денег и оружия будет продолжаться бесконечно, а любую критику называет пророссийской пропагандой.