15 ноября, 08:35

Байден заявил о "реальных проблемах" Китая в экономике

Президент США Джо Байден. Win McNamee/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Win McNamee/ Getty Images

Американский президент отметил, что его грядущая встреча с Си Цзиньпином говорит о лидерстве США в мире

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что его предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско говорит о восстановлении лидерства США в мире на фоне того, что Пекин сталкивается с проблемами. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

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Журналисты указывают, что Байден во вторник вечером выступал на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Сан-Франциско. "Председатель Си [Цзиньпин] - еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них реальные проблемы, друзья", - отметил президент.

Телеканал CNN указывает, что под проблемами американский лидер имел в виду ситуацию в экономике КНР. По данным канала, Китай столкнулся с безработицей, а кризисные явления в сфере недвижимости "напугали инвесторов".

CNN также отмечает, что президент США ранее уже выступал на подобных мероприятиях с резкими заявлениями о КНР. Однажды он назвал экономическую мощь Китая "бомбой замедленного действия", что вызвало недовольство Пекина.

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭC, а также для проведения переговоров с Байденом. Саммит АТЭС пройдет с 15 по 17 ноября. Встреча лидеров КНР и США на полях саммита запланирована на 15 ноября. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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