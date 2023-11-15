В Литве заявили, что договор о дислокации в стране бригады ВС ФРГ подпишут в 2024 году

Как отметил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, план по размещению бригады охватит гражданскую и военную инфраструктуры

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Литовско-германское межправительственное соглашение о дислокации в Литве бригады Бундесвера (ВС ФРГ) будет подписано во второй половине 2024 года. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"В декабре текущего года будет утвержден детальный план работ по размещению бригады союзников, а во второй половине 2024 года планируется подписание межправительственного соглашения о ее дислокации в Литве", - приводятся в сообщении слова министра обороны балтийской республики Арвидаса Анушаускаса.

Как отметил глава военного ведомства, детальный план по размещению бригады охватит как гражданскую, так и военную инфраструктуру. "Очень важно для реализации мероприятий плана сплотить усилия всех государственных инстанций, муниципалитетов и частного коммерческого сектора", - сказал он.

Постепенное прибытие подразделений бригады начнется в 2024 году. В полном составе ее разместят в Литве к 2027 году. Ее ядро составят три танковых батальона, два из которых будут переброшены из Германии, а третий сформирован на базе уже находящегося в Литве сводного батальона НАТО передового базирования, командование которым взяла на себя Германия.