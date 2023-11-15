AFP: суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада

В рамках дела о применении химоружия ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По их данным, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест. Помимо сирийского лидера, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не уточняет.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях. В Дамаске информацию об ордере на арест в отношении Асада пока не комментировали.

Уничтожение запасов химоружия

Первые сообщения об использовании химических отравляющих веществ (ОВ) в Сирии появились 23 декабря 2012 года Тогда, как заявила сирийская оппозиция, в пригороде города Хомса - эль-Байда - в результате химической атаки правительственных сил погибли шесть человек. В июле 2013 года специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Роберт Серри заявил, что секретариат ООН получил 13 сообщений о применении химического оружия в Сирии. Спустя месяц эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили еще пять случаев, самый трагичный из которых произошел 21 августа 2013 года в густонаселенном пригороде Дамаска - Восточной Гуте. В результате обстрела снарядами, содержащими нервно-паралитический газ зарин, погибли от 300 до 1 700 человек, в том числе сотни детей. Организация "Врачи без границ" оценила общее число пострадавших в 3,5 тыс. человек. И власти Сирии, и оппозиция отвергали обвинения в применении химоружия.

Несмотря на то что в докладе ОЗХО о химических атаках в Восточной Гуте не была установлена причастность к их проведению ни одной из сторон, западные страны возложили ответственность за использование химоружия на правительство Асада. Занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама заявлял, что применение Сирией химического оружия будет рассматриваться Вашингтоном как переход через красную линию, после чего международное сообщество будет обязано принять меры в отношении этой страны.

Кризис удалось разрешить благодаря вмешательству России, которая выдвинула план ликвидации сирийского химоружия и заручилась согласием руководства этой страны поставить под международный контроль его запасы. 27 сентября 2013 года этот план был одобрен Советом Безопасности ООН (резолюция 2118). В сентябре 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия и стала членом ОЗХО, задекларировав 1,3 тыс. тонн отравляющих веществ (производство ОВ и их компонентов было сконцентрировано в районе Дамаска, в Хомсе, в Хаме и в Алеппо). Контроль за вывозом и уничтожением сирийского химического арсенала осуществляла Совместная миссия ООН и ОЗХО, созданная в 2013 году После того как в июне 2014 года запасы химоружия были вывезены из Сирии, она прекратила существование.