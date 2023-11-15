Верховный суд Британии признал незаконным план правительства высылать нелегалов в Руанду

Телеканал Sky News назвал этот вердикт "огромным ударом" по правительству Великобритании, которое с 2022 года пыталось начать отправлять нелегалов в африканскую страну, потратив на это миллионы фунтов стерлингов

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, согласившись с ранее вынесенным решением Апелляционного суда, что подобная практика не может быть безопасной. Вердикт огласил председатель одного из высших британских судебных органов лорд Роберт Рид.

"Верховный суд единогласно отвергает апелляцию главы МВД и поддерживает заключение Апелляционного суда о том, что схема [по отправке мигрантов] в Руанду незаконна", - говорится в постановлении суда. Рид сообщил, что судебный орган пришел к такому выводу ввиду "значительных оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения" в том случае, если впоследствии их принудительно отправят из Руанды в страну своего происхождения.

Суд также сослался на принцип невысылки, который закреплен в конвенциях ООН, а также в Европейской конвенции по правам человека, подписанных Соединенным Королевством. Как заметил Рид, этот принцип предполагает, что мигранты имеют право оспорить свою высылку из страны.

Рид признал, что в целом программа правительства имеет право на жизнь, если будут исправлены те моменты, которые вызвали обеспокоенность суда. "Необходимы изменения для того, чтобы устранить риск принудительного возвращения в страну происхождения. Они могут быть внесены в будущем, но на сегодня они не были продемонстрированы", - сказано в вердикте суда, который ссылается на заключение экспертов Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

При этом Рид признал, что правительство Руанды, заключая соглашение о приеме мигрантов из Великобритании, действовало добросовестно. Он также выразил надежду на то, что руандийские власти продолжат работу по улучшению условий содержания мигрантов в специальных центрах.

"Огромный удар" по правительству

Телеканал Sky News назвал этот вердикт "огромным ударом" по правительству Великобритании, которое с прошлого года пыталось начать отправлять нелегалов в африканскую страну, потратив на это миллионы фунтов стерлингов. Премьер-министр Риши Сунак дал обещание справиться с миграционным кризисом, называя высылку мигрантов в Руанду одним из важных составляющих своего плана.

По мнению экспертов, правительство Сунака в этой ситуации, не обладая большим пространством для маневра, может попытаться заключить новое соглашение с Руандой, в котором будут прописаны гарантии безопасности для высылаемых мигрантов. Однако в этой связи есть риск усиления противоречий среди правящей Консервативной партии, правое крыло которой призывает к более радикальным действиям - вплоть до выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Именно его позиция в июне прошлого года не позволила взлететь ни одному самолету с нелегалами, породив долгие разбирательства в британских судах.

Активным противником премьера может стать экс-глава МВД Суэлла Браверман. Она была уволена со своей должности лишь в этот понедельник, после чего обрушилась с жесткой критикой на Сунака. Она обвинила его во лжи, нерешительности и неспособности защищать интересы королевства.

Судебная тяжба

Программа по высылке нелегальных мигрантов в Руанду была представлена весной 2022 года занимавшей на тот момент пост главы МВД Великобритании Прити Пател. Эта схема призвана решить проблему нелегалов, массово прибывающих в королевство преимущественно из Франции, пересекая пролив Ла-Манш на надувных лодках. Планы правительства вызвали возмущение правозащитников и были осуждены церковью Англии. В июне прошлого года свое слово сказал ЕСПЧ.

В декабре 2022 года Высокий суд Лондона признал законным этот план, поскольку он соответствует Конвенции о беженцах, а также законодательным и другим юридическим обязательствам правительства, включая обязательства в рамках Акта о правах человека 1998 года. В свою очередь Апелляционный суд Лондона отменил это решение. Правительство Великобритании пыталось оспорить этот вердикт в Верховном суде, который и высказался по этому вопросу сейчас.

Проблема нелегалов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году их было 28,5 тыс. В прошлом году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. В начале августа телеканал Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию из Франции через Ла-Манш.

В настоящее время в Великобритании более 175 тыс. человек ждут ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища. На период рассмотрения заявок беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,5 млн) в сутки.