СМИ: Белград отказал Киеву в экстрадиции экс-генерала СБУ из-за заявлений Зеленского

Согласно решению сербского суда, которое есть в распоряжении Би-би-си, Белград отказался выдавать Андрея Наумова Киеву именно из-за расследования украинскими правоохранителями возможной госизмены, расценив это как политическое преследование

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Одним из аргументов для отказа Белграда выдать Киеву бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот назвал Наумова изменником. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

В обращении от 31 марта 2022 года Зеленский не только обвинил Наумова в госизмене, но и лишил его звания бригадного генерала. При этом зарегистрированного дела о госизмене в отношении Наумова до сих пор нет. Согласно решению сербского суда, которое есть в распоряжении Би-би-си, Белград отказался выдавать Наумова Киеву именно из-за расследования украинскими правоохранителями возможной госизмены, расценив это как политическое преследование.

Госбюро расследований Украины проверяет Наумова уже больше года и обвинение в госизмене ему не предъявили, поскольку не хватает доказательств. "Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении к общественности назвал подсудимого изменником, но и то, что он лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины", - приводит Би-би-си текст судебного решения. Такое заявление Зеленского, по мнению суда, является предвзятым, а это "может представлять опасность для подсудимого в случае экстрадиции".

Дело Наумова

Ранее Высший суд сербского города Ниш приговорил Наумова к году тюрьмы за отмывание денег и отказал Киеву в его экстрадиции. Наумов был задержан после того, как 7 июня 2022 года попытался переехать из Сербии в Северную Македонию на автомобиле, в котором было обнаружено €592,9 тыс., $120 тыс. и два изумруда. У Наумова, согласно решению суда, конфисковали все денежные средства, изумруды, автомобиль и назначили штраф в 200 тыс. динар (около $1,8 тыс.). Ему также запретили посещать Сербию в течение пяти лет. В соответствии с сербским уголовным кодексом преступления, связанные с отмыванием денег, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет, а учитывая, что Наумов находится под стражей уже 10 месяцев, он может быть освобожден из-под стражи в конце года.

В октябре Апелляционный суд Ниша подтвердил решение Высшего суда по отказу в экстрадиции Наумова.

Украина требует выдачи экс-генерала по обвинению в семи различных преступлениях, в основном экономических. Сообщалось, что на родине его ждет наказание в виде минимум 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.