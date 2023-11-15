В Казахстане задержали экстремистов, планировавших свержение светского строя

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали членов экстремистской группировки, которые планировали свержение светского строя в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"15 ноября 2023 года КНБ при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников", - говорится в сообщении.