Оппозиция считает, что участие Австрии в общеевропейской системе ПВО делает ее частью НАТО

Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Герберт Кикль отметил, что участие в проекте European Sky Shield повышает риск вовлечения его страны в потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО

ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Решение правительства Австрии об участии в единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield не только нарушает нейтральный статус страны, но и фактически делает республику участником НАТО. Об этом заявил в ходе пресс-конференции председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

"Это нарушение австрийского нейтралитета и, следовательно, нарушение международного права. <…> Sky Shield - это не что иное, как инициатива НАТО, и, таким образом, присоединение к ней является вступлением в НАТО через черный ход", - подчеркнул глава АПС.

Кикль также отметил, что участие Вены в проекте European Sky Shield повышает риск вовлечения Австрии в потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу формирования единой европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны European Sky Shield, а также обеспечения общих закупок комплексов ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия. Каждая из стран, присоединившихся к этой программе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обосновал решение присоединиться к инициативе стремлением защититься от угроз, якобы возникших из-за действий России.

Согласно данным социологического опроса, опубликованного Австрийским агентством печати 30 октября, АПС является самой популярной политической силой страны (29,6%). Правящие Австрийская народная партия (20,9%) и "Зеленые" (9,4%) суммарно пользуются поддержкой 30,3% населения.