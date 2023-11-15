В США предложили организовать учения ВС Тайваня в Штатах, не дожидаясь поставок вооружений

Рекомендация изложена в докладе американо-китайской комиссии по экономическому сотрудничеству и безопасности, представленном Конгрессу

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Учения вооруженных сил Тайваня могут быть проведены на территории США, не дожидаясь поставок американской техники на остров. Такая рекомендация изложена в докладе американо-китайской комиссии по экономическому сотрудничеству и безопасности, представленном Конгрессу.

"Конгрессу следует поручить Министерству обороны Соединенных Штатов расширить подготовку тайваньских военных на базах в США для ознакомления с системами вооружений, которые были заказаны, но еще не получены Тайванем. [Это необходимо] для ускоренного освоения подобных типов вооружения [тайваньскими ВС], как только они будут доставлены", - указано в документе.

Помимо этого, ведомство рекомендовало разместить тайваньских наблюдателей на американских базах, а также создать совместный центр для отслеживания, анализа и противодействия "китайской дезинформации" и действиям КНР, якобы направленным против Тайваня в киберсфере. Кроме того, по мнению авторов документа, Госдепартаменту совместно с другими ведомствами следует подготовить отчет об экономических последствиях потенциальной блокады Тайваня.

Как отмечает издание Defense News, рекомендация связана с тем, что Тайвань до сих пор не получил заказанные у Соединенных Штатов вооружения на сумму в $19 млрд из-за проблем с цепочками поставок, задержками в реализации контрактов и проверок безопасности.

"Уроки, извлеченные из ситуации на Украине, сводятся к тому, что очень важно готовить военных заранее на современной технике, которую они впоследствии получат, и до того, как она потребуется на поле боя, потому что мы видели ужасные задержки", - указала глава комиссии Кэролин Бартоломью в интервью изданию. По словам вице-председателя комиссии Алекса Вонга, Тайвань уже проводит тренировки на истребителях F-16. "Это не беспрецедентно. Однако на тех вооружениях, которые еще не поставлены, обучение не организуется", - отметил он. Вонг добавил, что тренировки на новой технике будут проводиться по той же схеме, которая уже была отработана на старых моделях самолетов.

Defense News поясняет, что закупка 66 новых моделей F-16 на сумму $8 млрд составляет значительную часть той партии вооружений, которая должна быть поставлена Соединенными Штатами Тайваню. Ранее, пишет издание, представитель оборонного комитета законодательного органа Тайваня Ван Тин Ю сообщил, что остров планирует отправить в США два батальона сухопутных войск для учений, поскольку "США указывают на необходимость повышения военного потенциала" Тайваня.