На Украине раскрыли схему выезда военнообязанных за границу под видом священников

Во Львовской области мужчина подавал в Госслужбу Украины по этнополитике ложные данные своих "клиентов", выдавая их за членов местных евангелических общин, чтобы потом проходить с этими документами через границу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Схему нелегального выезда мужчин призывного возраста из страны под видом священнослужителей раскрыли на Украине. Об этом сообщило издание "Судебный репортер".

По его данным, во Львовской области был осужден на пять лет условного срока организатор незаконного выезда военнообязанных в Польшу. Он подавал в Госслужбу Украины по этнополитике ложные данные своих "клиентов", выдавая их за членов местных евангелических общин, чтобы потом проходить с этими документами через границу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Исключение составляют некоторые категории - водители-дальнобойщики, моряки международных рейсов, волонтеры, спортсмены, деятели культуры, следующие по служебной необходимости.

При этом повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Параллельно на Украине разрабатывается электронный реестр военнообязанных, который будет иметь доступ к их личной информации, содержащейся в базах данных других государственных ведомств.