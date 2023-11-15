СМИ: более 300 иностранных граждан прибыли на КПП "Рафах" для эвакуации из Газы в Египет

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", первый направленный в сектор Газа с 7 октября бензовоз, который перешел КПП на сторону палестинского анклава, доставил в Газу 24 тыс. литров топлива

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 310 иностранных граждан прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и палестинского сектора Газа для эвакуации. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, в ближайшее время они перейдут погранпереход и окажутся на территории арабской республики.

Телеканал передает также, что первый направленный в сектор Газа с 7 октября бензовоз, который перешел КПП на сторону палестинского анклава, доставил в Газу 24 тыс. литров топлива, которое будет использоваться для заправки транспортных средств БАПОР, задействованных в доставке гуманитарных грузов.