Оппозиция Австрии прокомментировала возможное вступление Украины в ЕС

Глава оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Герберт Кикль считает, что вступление Украины в Евросоюз создаст проблемы для сельского хозяйства

ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Споры между Киевом и Варшавой вокруг поставок зерна показали, с какими последствиями столкнется Евросоюз в случае вступления Украины. Об этом заявил глава оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

"Проблема с пшеницей в Польше дала нам примерное представление о том, какие последствия ждут европейское сельское хозяйство в случае вступления Украины [в ЕС]. То же можно сказать о кукурузе. Вступление Украины погубит наше сельское хозяйство. Мы этого не хотим, мы хотим защитить наших фермеров", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

Еврокомиссия ранее рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. Кикль призвал нынешнее правительство Австрии не допустить начала переговоров. "Нужно ясно дать понять: Австрия говорит "нет" и накладывает вето на переговоры о вступлении, никаких маневров", - добавил политик.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что экономические споры будут возникать у Украины не только с Польшей, но и с любыми другими странами ЕС, которые защищают своих национальных производителей.

Ранее вопрос экспорта зерна серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обменивались обвинениями. Тогда Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы. В Киеве также называли призывы польских властей ограничить экспорт украинской сельхозпродукции популизмом накануне парламентских выборов в Польше. Со своей стороны польские власти указали на неблагодарность Киева.