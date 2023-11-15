15 ноября, 12:12
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские военные не обнаружили заложников в ходе обысков в больнице "Аш-Шифа"

Спецназ допросил медицинский персонал и перемещенных лиц, передает Sky News Arabia

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии в ходе проведенных обысков в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа не обнаружили заложников, которые были захвачены формированиями ХАМАС 7 октября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на израильские источники.

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По его информации, израильский спецназ обыскал все больничные помещения, были подвергнуты допросу несколько врачей, медперсонал и перемещенные лица.

В настоящий момент военные силы Израиля потребовали от всех, кто находится в окруженной танками больнице, собраться в восточном дворе для подготовки к операции по их эвакуации, отмечается в сообщении телеканала.

По информации пресс-службы правительства ХАМАС в секторе Газа, на территории медицинского комплекса находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.

Ранее израильская радиостанция Kan передала, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отложил заключение сделки по обмену группы заложников из числа мирных граждан на палестинцев в израильских тюрьмах до проведения штурма больницы "Аш-Шифа". По ее информации, ожидания Нетаньяху, что ему удастся напасть на след пленников, не оправдались.

Число удерживаемых в секторе Газа военных и гражданских лиц, по информации армии обороны Израиля, составляет не менее 242. Они находятся не только у боевиков ХАМАС, но и у других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении пленных и заложников ведутся при посредничестве Катара, в посреднических усилиях принимают участие Египет, Турция и Ливан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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