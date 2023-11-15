Грузия заявила о планах добиваться защиты прав пленных сограждан, воевавших на стороне ВСУ

Из открытых источников власти узнали о взятии российскими военными в плен двух граждан страны, рассказали в грузинском МИД

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Грузия задействует все международные механизмы для защиты прав взятых в плен российскими военными двух граждан страны, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Грузинская сторона использует все имеющиеся международные механизмы, в том числе МККК (Международный комитет Красного Креста - прим. ТАСС) и Швейцарскую Конфедерацию как медиатора между Грузией и Российской Федерацией для защиты гарантированных конституцией прав граждан Грузии", - сообщается в заявлении.

В ведомстве отметили, что из открытых источников властям республики известно о взятии российскими военными в плен двух граждан Грузии в зоне проведения военной операции на Украине.

Ранее Минобороны РФ распространяло видео, на котором попавший в плен гражданин Грузии из иностранного легиона ВСУ Георгий Чубетидзе рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины в следственном изоляторе, где находился за совершенные преступления.