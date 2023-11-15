15 ноября, 12:20

Грузия заявила о планах добиваться защиты прав пленных сограждан, воевавших на стороне ВСУ

Из открытых источников власти узнали о взятии российскими военными в плен двух граждан страны, рассказали в грузинском МИД

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Грузия задействует все международные механизмы для защиты прав взятых в плен российскими военными двух граждан страны, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Грузинская сторона использует все имеющиеся международные механизмы, в том числе МККК (Международный комитет Красного Креста - прим. ТАСС) и Швейцарскую Конфедерацию как медиатора между Грузией и Российской Федерацией для защиты гарантированных конституцией прав граждан Грузии", - сообщается в заявлении.

В ведомстве отметили, что из открытых источников властям республики известно о взятии российскими военными в плен двух граждан Грузии в зоне проведения военной операции на Украине.

Ранее Минобороны РФ распространяло видео, на котором попавший в плен гражданин Грузии из иностранного легиона ВСУ Георгий Чубетидзе рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины в следственном изоляторе, где находился за совершенные преступления. 

Теги:
УкраинаГрузияРоссияШвейцария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация