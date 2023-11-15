15 ноября, 12:42

В Дании рассказали о прохождении 30 тыс. военных ВСУ подготовки в Британии

Курсы проводили инструкторы из нескольких стран, включая Канаду, Финляндию и Австралию

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. украинских военнослужащих прошли боевую подготовку в Великобритании с помощью датских инструкторов с июня 2022 года. Об этом сообщают вооруженные силы Дании.

В течение пяти недель новобранцы получают навыки обращения с оружием, оказания первой помощи, способов передвижения по местности, условий встречи с противником и разминирования. Курсы обучения проводят также инструкторы из Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Австралии и Дании.

Ранее в августе Дания сообщила, что передаст Украине 19 истребителей F-16, в связи с этим украинские пилоты должны научиться управлять самолетами. Обучение проходит, в частности, на базе Скридструп. Целью курса является приобретение базовых навыков для полетов, обслуживания и ремонта F-16. 

Теги:
АвстралияШвецияУкраинаКанадаДанияФинляндияВеликобританияЛитваНидерландыНорвегияНовая Зеландия
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