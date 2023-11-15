15 ноября, 12:20,
обновлено 15 ноября, 12:43

Парламент Турции еще не назначил дату голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО

Как сообщили источники, пока в плане обсуждение документа в комиссии по иностранным делам

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Турецкие законодатели пока не выработали четкий график для обсуждения и голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО. Об этом ТАСС сообщил источники в парламенте республики.

"Пока точного графика, даты или даже предположений о том, когда протокол поступит на генассамблею, нет. На данный момент в плане обсуждение шведского документа в комиссии по иностранным делам. Это будет в четверг. По результатам будет принято решение о дальнейших шагах", - сказал собеседник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции в октябре, с началом осенней сессии парламента. В случае одобрения документа на уровне комиссии он должен быть передан в президиум парламента, который определит дату обсуждения и голосования по этому вопросу на генассамблее.

Протокол к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с ЕС. 

Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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