Румынские военные на учениях не смогли запустить ракету Patriot из-за неисправности

В связи с неполадками учения проходят с нарушением графика, сообщило

БУХАРЕСТ, 15 ноября. /ТАСС/. Румынским военным не удалось в ходе учений запустить одну из трех ракет ЗРК Patriot из-за технической неполадки. Об этом сообщило Радио Румынии.

Стрельбы с применением ЗРК Patriot проводятся на полигоне в Капу-Мидии (уезд Констанца) в рамках тактических учений F. A. Patriot Spark - 23.11, которые проходят с 2 по 17 ноября. В ходе учений ракеты "земля - воздух" должны поражать воздушные цели, которые изображают различные типы беспилотников. Цель учений, как отмечало румынское военное ведомство, - "проверка работы первого зенитного ракетного комплекса Patriot, поступившего на вооружение ВВС Румынии в 2020 году, а также подготовка к увеличению его оперативного потенциала".

Мероприятие проходит с нарушением графика, так как, по данным радио, после двух успешных запусков третью ракету запустить не удалось. В настоящее время готовится новая попытка. Командир 74-го полка Patriot полковник Вирджил Тоша объяснил инцидент "незначительной технической проблемой" в обеспечении связи между контрольным пунктом и одной из пусковых установок.

На стрельбах присутствуют премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, спикер Сената Николае Чукэ и министр национальной обороны Анджел Тылвэр.

К настоящему времени на вооружение румынской армии поступили четыре ЗРК Patriot, второй, третий и четвертый комплексы войдут в строй к концу 2024 года, отмечает радио. Позднее вооруженным силам будут поставлены три других ЗРК. Общая стоимость закупки - $4 млрд.