Пашинян заявил, что ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении

По словам премьер-министра Армении, его страна не участвуя в мероприятиях ОДКБ, не выходит из организации

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Ереван, не участвуя в мероприятиях ОДКБ, не готовит почву для выхода из организации. Об этом на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет", - ответил он на вопрос оппозиционного депутата о возможной подготовке к выходу из ОДКБ.

По его словам, ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении.