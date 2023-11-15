15 ноября, 13:38

Сунак назвал самым большим достижением Кэмерона саммит G8 в 2013 году

По словам премьер-министра Великобритании, под руководством Дэвида Кэмерона "страна провела один из наиболее успешных саммитов G8 за последнее время"

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал проведение саммита Группы восьми (G8) в Северной Ирландии в 2013 году крупнейшим внешнеполитическим успехом своего предшественника Дэвида Кэмерона, которого 13 ноября назначили на должность главы МИД.

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"[У него] очень много [успехов], из которых можно выбирать. Я бы сказал, что под его руководством наша страна провела один из наиболее успешных саммитов G8 за последнее время", - сказал Сунак, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента.

Саммит G8 в 2013 году прошел в курортном городе Лох-Эрн в Северной Ирландии с участием президента России Владимира Путина. Основное внимание на той встрече стороны уделили конфликту в Сирии. Это был последний на сегодняшний день саммит "восьмерки": после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году западные страны прекратили работу в этом формате и вернулись к сотрудничеству в рамках Группы семи. 

Теги:
Кэмерон, ДэвидВеликобританияСунак, Риши
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