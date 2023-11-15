15 ноября, 13:53

В кабмине Польши заявили, что правый лагерь распадется при уходе Качиньского

Председатель партии "Право и Справедливость" должен оставаться на своем посту как можно дольше, считает официальный представитель уходящего правительства Петр Мюллер

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ярослав Качиньский, председатель польской партии "Право и Справедливость" (ПиС), набравшей большинство голосов на недавних парламентских выборах, должен оставаться на своем посту как можно дольше, в противном случае ПиС и всему правому лагерю грозит распад. Об этом заявил официальный представитель уходящего правительства Польши Петр Мюллер в эфире радиостанции Radio Zet.

"Благодаря нему [Качиньскому] лагерь объединенных правых, состоящий из нескольких частей, держится вместе, - отметил он в ответ на вопрос ведущего о потенциальных последствиях ухода лидера партии. - По моему глубочайшему убеждению, если председатель ПиС уйдет [с поста], нам будет грозить распад". Пресс-секретарь кабмина также подчеркнул, что умение Качиньского объединять различные фракции консерваторов принесло им победу на выборах в 2015 и 2019 годах.

По итогам парламентских выборов 15 октября правящая ПиС получила самое большое количество мест в Сейме (нижней палате парламента) - 194. Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению "Гражданская коалиция" (157 мест), движению "Третий путь" (65), партии "Левые" (26) и "Конфедерации" (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Матеушу Моравецкому и его министрам. 

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