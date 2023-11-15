Король Иордании считает, что никто не победит без создания палестинского государства

Абдалла II обвинил Израиль в том, что тот подрывал мирный процесс на протяжении последних 20 лет, однако отметил при этом, что "не может не считать, что палестинцы и израильтяне хотят одного и того же"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Победителей в текущем конфликте между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС не будет, если так и не будет создано палестинское государство. Такое мнение выразил король Иордании Абдалла II в своей статье для американской газеты The Washington Post.

"В текущей войне не будет победителей. Никто не сможет одержать в ней верх, если палестинцы так и не смогут реализовать свои права и создать свое государство. Только это станет настоящей победой как для палестинцев, так и для израильтян, и для всего человечества", - подчеркнул иорданский монарх.

"Есть ли какие-то реалистичные альтернативы принципу "двух государств"? Трудно себе представить хотя бы одну. <...> Если статус-кво сохранится, ближайшее будущее будет определять противостояние нарративов, объясняющих право той или иной стороны на ненависть и дальнейшие убийства. Политические идеологии попытаются эксплуатировать религию в собственных целях, а атмосфера экстремизма и желание отомстить будут усиливаться не только в регионе, но и во всем мире", - уверен Абдалла II.

"Ни одна больница или школа, ни одно здание в Газе не находится в безопасности. Однако не думайте, что жители Газы покинут свои дома только потому, что их к этому призывают в листовках или текстовых сообщениях. Они знают, что покинуть свой дом - это значит потерять надежду, достоинство и шанс вернуться на свою землю. Ведь они видели, как именно это и происходило с их собратьями и с их предками на протяжении последних семидесяти лет этого конфликта", - добавил король Иордании.

Монарх обвинил Израиль в том, что тот подрывал мирный процесс на протяжении последних 20 лет, однако отметил при этом, что "не может не считать, что палестинцы и израильтяне хотят одного и того же". "Они не чудовища. Никто из них не желает [другим] страданий и смерти", - убежден он.

По мнению Абдаллы II, мировые лидеры должны немедленно начать работу над тем, чтобы разрешить текущий конфликт. "Эта работа будет непростой, однако она необходима", - добавил король.