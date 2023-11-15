15 ноября, 13:55
Палестино-израильский конфликт

Король Иордании считает, что никто не победит без создания палестинского государства

Абдалла II обвинил Израиль в том, что тот подрывал мирный процесс на протяжении последних 20 лет, однако отметил при этом, что "не может не считать, что палестинцы и израильтяне хотят одного и того же"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Победителей в текущем конфликте между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС не будет, если так и не будет создано палестинское государство. Такое мнение выразил король Иордании Абдалла II в своей статье для американской газеты The Washington Post.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"В текущей войне не будет победителей. Никто не сможет одержать в ней верх, если палестинцы так и не смогут реализовать свои права и создать свое государство. Только это станет настоящей победой как для палестинцев, так и для израильтян, и для всего человечества", - подчеркнул иорданский монарх.

"Есть ли какие-то реалистичные альтернативы принципу "двух государств"? Трудно себе представить хотя бы одну. <...> Если статус-кво сохранится, ближайшее будущее будет определять противостояние нарративов, объясняющих право той или иной стороны на ненависть и дальнейшие убийства. Политические идеологии попытаются эксплуатировать религию в собственных целях, а атмосфера экстремизма и желание отомстить будут усиливаться не только в регионе, но и во всем мире", - уверен Абдалла II.

"Ни одна больница или школа, ни одно здание в Газе не находится в безопасности. Однако не думайте, что жители Газы покинут свои дома только потому, что их к этому призывают в листовках или текстовых сообщениях. Они знают, что покинуть свой дом - это значит потерять надежду, достоинство и шанс вернуться на свою землю. Ведь они видели, как именно это и происходило с их собратьями и с их предками на протяжении последних семидесяти лет этого конфликта", - добавил король Иордании.

Монарх обвинил Израиль в том, что тот подрывал мирный процесс на протяжении последних 20 лет, однако отметил при этом, что "не может не считать, что палестинцы и израильтяне хотят одного и того же". "Они не чудовища. Никто из них не желает [другим] страданий и смерти", - убежден он.

По мнению Абдаллы II, мировые лидеры должны немедленно начать работу над тем, чтобы разрешить текущий конфликт. "Эта работа будет непростой, однако она необходима", - добавил король. 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)Израиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация