Всеобщие парламентские выборы пройдут в Бангладеш 7 января

Премьер-министр страны, лидер партии "Авами лиг" Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания в четвертый раз

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Всеобщие выборы в Национальную ассамблею - парламент Бангладеш - пройдут в этой республике 7 января. Об этом заявил в обращении к нации глава избирательной комиссии страны Кази Хабибул Авал.

"12-е всеобщие выборы пройдут 7 января", - сказал он, добавив, что выдвигать свою кандидатуру на выборы можно до 30 ноября. Глава избиркома призвал все политические партии присоединиться к выборам, заверив, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения свободного и справедливого голосования.

На предстоящих выборах премьер-министр Бангладеш, лидер партии "Авами лиг" (Народная лига Бангладеш) Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания. Она - дочь первого президента Бангладеш Шейха Муджибура Рахмана, который был убит почти со всеми членами семьи в ходе военного переворота в 1975 году. Шейх Хасина стала премьер-министром Бангладеш в 2009 году, впоследствии одержав победу также и на выборах в 2014 и 2018 годах. В этом году ей исполнилось 76 лет.

Крупная оппозиционная Национальная партия Бангладеш (BNP) летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование. В ответ на это премьер заявляет, что оппозиция стремится погрузить страну в хаос. Власти намерены провести выборы в соответствии с конституцией.

В Бангладеш регулярно вспыхивают акции протеста оппозиции, организуются блокады дорожного сообщения. Серьезная стачка произошла 28 октября, после которой были арестованы несколько тысяч человек. В столкновениях погибли, по разным данным, по меньшей мере 10 человек. Сейчас оппозиция планирует заблокировать столицу страны Дакку, изолировав ее от остальной части страны, и осадить здание избирательной комиссии в попытке любой ценой предотвратить предстоящие выборы.

Оглашение даты выборов проходило в условиях повышенных мер обеспечения безопасности в Дакке из-за угрозы массовых беспорядков. Полиция не позволила нескольким крупным группам протестующих пройти к зданию избиркома. Дошло до точечных столкновений, в которых пострадали несколько десятков человек.