15 ноября, 13:57
Палестино-израильский конфликт

В военном кабмине Израиля заявили о намерении преследовать лидеров ХАМАС по всему миру

Как сказал министр Бени Ганц, для них "не будет никаких городов-убежищ"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц заявил, что еврейское государство будет преследовать лидеров ХАМАС "в секторе Газа и по всему миру".

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"Не будет никаких городов-убежищ, никаких домов-убежищ. Мы войдем куда угодно, чтобы искоренить детоубийц - на земле и под землей, в секторе Газа и по всему миру", - цитирует заявление Ганца газета The Times of Israel.

"Мы настигнем руководство [ХАМАС] так же, как достигли правительственных центров [в секторе Газа]", - подчеркнул министр. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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