Шольц заверил Украину в продолжении поддержки

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ за последние полтора года составил около €24 млрд

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Германия продолжит оказывать помощь киевским властям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

"Солидарность Германии с Украиной и наша поддержка для того, чтобы она могла защищаться, нерушимы, - сказал он. - Важный, возможно, самый важный посыл заключается в том, что мы будем поддерживать Украину, сколько необходимо, Украина может положиться на это".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд.

В 2024 году Германия планировала поддержать Украину на сумму в €4 млрд, сейчас эту сумму предполагается удвоить.