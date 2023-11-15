15 ноября, 13:42
Военная операция на Украине

Шольц заверил Украину в продолжении поддержки

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ за последние полтора года составил около €24 млрд

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Германия продолжит оказывать помощь киевским властям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

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"Солидарность Германии с Украиной и наша поддержка для того, чтобы она могла защищаться, нерушимы, - сказал он. - Важный, возможно, самый важный посыл заключается в том, что мы будем поддерживать Украину, сколько необходимо, Украина может положиться на это".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд.

В 2024 году Германия планировала поддержать Украину на сумму в €4 млрд, сейчас эту сумму предполагается удвоить. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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