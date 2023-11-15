15 ноября, 14:41

Зеленский и Мелони договорились начать переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере обороны и сроки принятия нового антироссийского пакета санкций Евросоюза, указано в Telegram-канале украинского президента

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели разговор по телефону и договорились начать работу над гарантиями безопасности для Киева со стороны Рима.

"Скоординировали наши совместные усилия и договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности в развитие соответствующей Вильнюсской декларации G7 (Группы семи - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Отмечается, что он также обсудил с Мелони сотрудничество в сфере обороны и сроки принятия нового антироссийского пакета санкций Евросоюза.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. В совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио в начале ноября утверждалось, что свыше 30 стран присоединились к инициативе лидеров стран Группы семи о долгосрочной поддержке Украины в сфере безопасности.

После обнародования соответствующей декларации G7 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал намерение предоставить гарантии безопасности Украине ошибочным и потенциально опасным. Он пояснил, что таким образом страны "семерки" игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России. Песков констатировал, что такое решение "семерки" в долгой, средней и даже краткосрочной перспективе чревато очень негативными последствиями. 

Теги:
УкраинаИталияЗеленский, Владимир АлександровичМелони, Джорджа
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