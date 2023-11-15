15 ноября, 14:08

Представители МИД стран СНГ подчеркнули важность допуска всех делегаций на СМИД ОБСЕ

Участники встречи в Минске также обсудили отношения с ЕС, НАТО и другими многосторонними европейскими организациями, рассказали в пресс-службе Исполкома СНГ

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Представители внешнеполитических ведомств СНГ подчеркнули важность обеспечения беспрепятственного допуска делегаций всех государств - участников ОБСЕ на Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Об этом по итогам состоявшихся в Минске межмидовских консультаций сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Участники встречи условились продолжить координацию позиций в ходе подготовки и проведения заседания СМИД ОБСЕ в Скопье 30 ноября - 1 декабря 2023 года. При этом была подчеркнута важность обеспечения беспрепятственного допуска делегаций всех государств - участников на предстоящее мероприятие", - говорится в сообщении.

Участники встречи, представлявшие Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Исполком СНГ, также обсудили отношения с Европейским союзом, НАТО и другими многосторонними европейскими организациями. "В ходе консультаций представители внешнеполитических ведомств обменялись оценками положения дел в ОБСЕ, обсудили проектную и полевую деятельность этой организации в государствах - участниках Содружества и отметили необходимость совместного создания условий для деэскалации военно-политической ситуации в Евроатлантике", - проинформировали в Исполкоме СНГ. На консультациях также были рассмотрены текущая политика Европейского союза на пространстве СНГ.

Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен. Он также напомнил, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Евросоюза. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готовится к встрече. Москва исходит из того, что министерское заседание в Скопье станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. 

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АзербайджанАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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