15 ноября, 14:19,
обновлено 15 ноября, 14:25
Санкции в отношении России

Еврокомиссия передала 12-й пакет санкций против РФ на рассмотрение странам ЕС

ЕК намерена лишить Россию доходов от торговли алмазами и принять меры против обхода санкций Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) передала 12-й пакет ограничительных мер против России на рассмотрение Совета Евросоюза, сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК.

"Еврокомиссия передала странам ЕС проект 12-го пакета санкций. Еврокомиссия намерена лишить Россию доходов от торговли алмазами и принять меры против обхода санкций ЕС", - отметили в пресс-службе. Детали санкционного пакета "будут озвучены после согласования" Советом ЕС, его сроки неизвестны, первая дискуссия послов стран ЕС по этому пакету пройдет 17 ноября. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
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