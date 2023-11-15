15 ноября, 14:30,
обновлено 15 ноября, 14:38

На Украине завели дело против экс-депутата Фарион, оскорблявшей русскоязычных

В СБУ инициировали психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая в последние дни оказалась в центре нескольких скандалов с оскорблениями в адрес русскоговорящих украинцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. По данным СБУ, уголовное производство открыто по нескольким статьям, в том числе о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. В ведомстве также проинформировали, что инициировали психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион.

В последнее время Фарион оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Сначала в одной из телепередач она в оскорбительной форме раскритиковала боевиков националистического формирования "Азов" (запрещено в РФ и признано террористической организацией), которые говорят по-русски. После резкого ответа одного из них она предложила всем русскоязычным "ехать в Сибирь".

К "дискуссии" подключился украинский боксер Александр Усик, который ответил Фарион в стихотворной форме на русском языке. В свою очередь уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости притеснения граждан страны за использование "языка нацменьшинств". Вскоре Фарион оказалась в центре нового скандала - она опубликовала в Telegram-канале данные проживающего в России украинского националиста. После этого Лубинец подал еще одно заявление с просьбой проверить ее действия, на этот раз в СБУ.

Как сообщало издание "Страна", уволить преподающую в университете "Львовская политехника" Фарион потребовали студенты вуза. До этого руководство университета отказалось увольнять экс-депутата, заявив, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне стен учебного заведения.

В 2015 году Следственный комитет России возбудил против Фарион уголовное дело в связи с подстрекательством к совершению убийства и экстремистскими высказываниями. В 2018 году РФ ввела против нее санкции. 

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