15 ноября, 15:01

В США заявили, что КНР и Иран могут остаться основной угрозой внутренней безопасности

Пекин и Тегеран будут проводить "вредоносные кампании", "подрывая доверие к правительственным институтам", отметил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Китай и Иран, вероятно, останутся теми государствами, которые представляют основную угрозу внутренней безопасности США. Об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, который выступает на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

"КНР и Иран, вероятно, будут оставаться наиболее агрессивными игроками внутри США", - утверждал он. Майоркас пояснил, что помимо традиционных угроз, таких как шпионаж и сбор разведданных, эти государства "будут проводить вредоносные кампании, направленные на подрыв доверия к правительственным институтам, социального единства и демократических процессов".

Среди государств, от которых может исходить аналогичная угроза внутренней безопасности США, министр назвал также Россию и КНДР.

Майоркас добавил, что уровень угроз внутренней безопасности США в 2024 году будет оставаться на высоком уровне. "Мы ожидаем, что в 2024 году угроза насилия со стороны радикализированных воинствующих экстремистов в Соединенных Штатах будет оставаться на высоком уровне", - сказал он. Министр уточнил, что в основном эта угроза будет исходить от одиночек или небольших групп радикалов. В частности, он отметил, что после обострения палестино-израильского конфликта в США отмечается рост антисемитизма, а также увеличение угроз мусульманским сообществам.

Кроме того, Майоркас сообщил, что террористические группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) "восстанавливают свои силы" за границей, а также поддерживают тех, кто "может нацелиться" на США. В частности, он отметил, что иностранные террористы активно взаимодействуют со своими сторонниками в интернете. Также министр сообщил, что США ожидают усиления активности со стороны Ирана "с целью заговоров против отдельных лиц в США".

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Теги:
СШАИранРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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