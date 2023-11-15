15 ноября, 15:04,
обновлено 15 ноября, 15:35

В Госдепе заявили о приостановке оказания военной и иной помощи Азербайджану

Нормализации отношений США и Азербайджана не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией, сообщили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня, и Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке. Так что мы отменили ряд визитов высокого уровня, осудили действия [Баку], и <...> мы не ожидаем подачи уведомления об отказе от условий [дальнейшего выделения помощи] до той поры, пока не увидим подлинного улучшения ситуации", - заявил дипломат, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Мы неоднократно сигнализировали <...> о том, что применение силы внутри Армении совершенно неприемлемо", - отметил О'Брайен. Он признал, что Азербайджан довел до сведения США информацию об отсутствии таких замыслов. "Власти в Баку заверили нас в том, что такого намерения у них нет. И мы очень внимательно следим за перемещением войск и любыми признаками того, что у них могут быть иные планы. Как я указал, мы заявили им, что нет шансов на возвращение к делам, как обычно, пока мирное соглашение остается незаключенным", - подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
АзербайджанАрменияСША
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