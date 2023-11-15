В Египте заявили о готовности принять любое количество пострадавших палестинцев из Газы

Министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар отметил, что 35 реанимационных машин "готовы в любое время обеспечить спасение новорожденных при их прибытии на КПП "Рафах"

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Египет может принять в своих больницах и госпиталях любое количество палестинцев из сектора Газа с тяжелыми формами различных заболеваний, а также раненных при израильских бомбардировках. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар на пресс-конференции со своим турецким коллегой Фахреттином Коджой, находящимся в египетской столице.

"Египетская сторона готова принять любое количество раненых и тяжело больных палестинцев из сектора Газа", - отметил Абдель Гаффар. По его словам, "министерство здравоохранения готово выполнить директивы, полученные по данному поводу от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси".

Министр отметил, что управление скорой помощи Минздрава подготовило 35 специальных реанимационных машин, оснащенных современным оборудованием и инкубаторами для новорожденных.

"Все эти автомобили готовы в любое время обеспечить спасение новорожденных при их прибытии на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта с сектором Газа", - пояснил Абдель Гаффар.

Он добавил, что визит турецкого министра в Каир "является переходом всех дискуссий относительно медицинской помощи палестинцам Газы в практическую плоскость".

Ранее Коджа заявил, что Турция, Египет и Израиль сформировали координационную группу для доставки и лечения раненых и больных из сектора Газа. Он разъяснил, что "больные раком, особенно дети, в первую очередь будут переведены через КПП "Рафах" в египетские больницы в городах Шейх-Зувейд и Эль-Ариш, медперсонал, присланный из Турции, вместе с египетскими коллегами будет лечить пациентов из Газы". По словам министра, "на втором этапе планируется доставить [часть] пациентов в Турцию", где они продолжат лечение.