15 ноября, 15:15
Палестино-израильский конфликт

В Египте заявили о готовности принять любое количество пострадавших палестинцев из Газы

Министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар отметил, что 35 реанимационных машин "готовы в любое время обеспечить спасение новорожденных при их прибытии на КПП "Рафах"

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Египет может принять в своих больницах и госпиталях любое количество палестинцев из сектора Газа с тяжелыми формами различных заболеваний, а также раненных при израильских бомбардировках. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар на пресс-конференции со своим турецким коллегой Фахреттином Коджой, находящимся в египетской столице.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Египетская сторона готова принять любое количество раненых и тяжело больных палестинцев из сектора Газа", - отметил Абдель Гаффар. По его словам, "министерство здравоохранения готово выполнить директивы, полученные по данному поводу от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси".

Министр отметил, что управление скорой помощи Минздрава подготовило 35 специальных реанимационных машин, оснащенных современным оборудованием и инкубаторами для новорожденных.

"Все эти автомобили готовы в любое время обеспечить спасение новорожденных при их прибытии на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта с сектором Газа", - пояснил Абдель Гаффар.

Он добавил, что визит турецкого министра в Каир "является переходом всех дискуссий относительно медицинской помощи палестинцам Газы в практическую плоскость".

Ранее Коджа заявил, что Турция, Египет и Израиль сформировали координационную группу для доставки и лечения раненых и больных из сектора Газа. Он разъяснил, что "больные раком, особенно дети, в первую очередь будут переведены через КПП "Рафах" в египетские больницы в городах Шейх-Зувейд и Эль-Ариш, медперсонал, присланный из Турции, вместе с египетскими коллегами будет лечить пациентов из Газы". По словам министра, "на втором этапе планируется доставить [часть] пациентов в Турцию", где они продолжат лечение. 

Теги:
ПалестинаТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация