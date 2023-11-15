15 ноября, 15:25

В Израиле заявили об ответе артогнем на обстрелы со стороны Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что ее танки нанесли удар по наблюдательному посту шиитской организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые удары со стороны Ливана, в ответ открыт артиллерийский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последний час было зафиксировано несколько запусков из Ливана по израильской территории. О пострадавших сообщений не поступало. Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источникам огня", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, израильские танки нанесли удар по наблюдательному посту шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. 

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