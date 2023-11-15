Пашинян заявил, что Ереван пытается найти новых партнеров в сфере безопасности

По словам премьер-министра Армении, его страна диверсифицирует отношения в области безопасности

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Армения ищет новых партнеров в сфере безопасности и пытается найти новых поставщиков оружия. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут - в том числе по объективным причинам - продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо. Сейчас мы им говорим: не обижайтесь на нас, мы пытаемся найти и находим партнеров, чтобы приобрести определенное количество вооружения и техники", - сказал он.

Ранее французские СМИ сообщили, что Париж намерен направить в Армению три радара противовоздушной обороны, которые способны обнаруживать малоскоростные и низколетящие цели, такие как дроны, а также скоростные истребители, летящие на большой высоте. Также Индия поставит Армении вооружение. Согласно газете The Economic Times, сумма контрактов составляет $244,7 млн. В соответствии с ними Индия уже продала Армении реактивные системы залпового огня "Пинака" собственной разработки, которые впервые были проданы за границу, а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов. Поставки оружия осуществлялись по транспортному коридору через территорию Ирана.