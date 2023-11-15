Reuters: президент Ирана потребовал от ХАМАС прекратить призывы вступить в войну

По данным агентства, это произошло в начале ноября на встрече Эбрахима Раиси с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси в начале ноября на встрече с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией потребовал от представителей движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской шиитской партии "Хезболлах". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя палестинского движения.

По его информации, Иран потребовал от Исмаила Хании заставить замолчать тех членов ХАМАС, которые призывают Иран и "Хезболлах" выступить против Израиля в полную силу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Среди захваченных есть несколько человек, имеющих гражданство РФ.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.