15 ноября, 15:45

В Польше допустили формирование нового правительства в течение двух недель

Представитель уходящего кабмина Петр Мюллер допустил, что может поменяться больше половины министров

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер уверен, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в течение 12-14 дней сформирует правительство. Об этом заявил официальный представитель уходящего правительства Польши Петр Мюллер в эфире радиостанции Radio Zet.

"Держу пари, что через 12-14 дней мы представим состав кабмина. Новое правительство не будет совпадать с предыдущим. Будет новый состав. Половина изменится? Я не исключаю, что будет даже так. Поменяться может даже большее число министров, чем некоторые ожидают", - заявил Мюллер в эфире радиостанции.

По итогам парламентских выборов, прошедших 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" получила самое большое количество мест в Сейме (нижней палате парламента) - 194. Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению "Гражданская коалиция" (157 мест), движению "Третий путь" (65), партии "Левые" (26) и "Конфедерации" (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Матеушу Моравецкому и его министрам. 

Теги:
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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