Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Большинство жителей сектора Газа в ближайшее время, по оценкам ООН, потеряют доступ к чистой воде. Боевые действия ведутся в непосредственной близости от крупнейшей в анклаве больницы, усугубляя гуманитарный кризис. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и пообещал добиваться его изоляции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что первостепенной задачей является прекращение боев.

ТАСС собрал основное о палестино-израильском конфликте.

Наземная операция в больнице в секторе Газа

Израильские военные проводят наземную операцию в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа. Телеканал Al Mayadeen обвинил израильских военных в том, что те открыли огонь по медицинским работникам больницы, однако информации о погибших или раненых врачах не привел.

В ЦАХАЛ заявили, что перед тем как войти в больницу, израильские военные столкнулись с отрядами вооруженных террористов с взрывчаткой, которые были уничтожены в результате боя. Также, по заявлению израильской стороны, в больницу была доставлена гуманитарная помощь.

Власти палестинского анклава сообщили, что на территории "Аш-Шифа" находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты, медики и вынужденно перемещенные люди.

С израильской стороны утверждали, что в больнице находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС, а в тоннелях могут удерживаться заложники, похищенные ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября. Однако позднее газета The Times of Israel и радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщили, что израильские военные не нашли там следов заложников. По данным телеканала Al Jazeera, израильские военные начали обыски в больнице и арестовали несколько перемещенных лиц и родственников погибших и раненых. Канал также утверждает, что военные якобы взорвали склад с медикаментами и оборудованием.

Реакция на операцию в больнице

ХАМАС предложило ООН сформировать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа, чтобы опровергнуть обвинение в их использовании для сокрытия пленных. Также палестинское радикальное движение возложило на президента США Джо Байдена ответственность за операцию израильской армии против крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа".

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле высказала мнение, что операция Израиля в больнице "Аш-Шифа" является преступлением против человечности. Она возложила ответственность за жизни людей, находящихся на территории больницы, на Израиль и международное сообщество.

Между тем администрация США заявила, что не поддерживает нанесение Израилем авиаударов по больнице и стрельбу в медучреждении, где "под перекрестный огонь попадают невинные люди".

Боевые действия в секторе Газа

Общее число потерь среди военнослужащих израильской армии за время проведения наземной операции в палестинском анклаве возросло до 48.

Авиация Израиля нанесла очередной удар по лагерю беженцев Джебалия, который подвергается атакам с 31 октября. По данным МВД Палестины, при последней бомбардировке погибли по меньшей мере четыре человека. Еще не менее 25 человек погибли в результате удара Израиля по району Шейх Радван на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Пауза в боевых действиях в среду была объявлена Израилем на четыре часа в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии, также был открыт гуманитарный коридор по дороге "Салах эд-Дин" на юг анклава.

Палестинскому обществу Красного Полумесяца удалось вывезти из больницы "Аль-Кудс" на севере сектора Газа раненых, пациентов и медиков, которые были там заблокированы в течение 10 дней. Покинувших больницу "Аль-Кудс" направляют в южные районы Газы.

Постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан сообщил, что завершение настоящего этапа операции является "вопросом нескольких недель". При этом он не раскрыл детали того, что может представлять собой следующий этап. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отметил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться столько, сколько потребуется для ликвидации ХАМАС и возвращения удерживаемых в анклаве заложников.

Переговоры о судьбе заложников

ХАМАС и Израиль могут объявить о заключении соглашения об освобождении заложников в ближайшие два или три дня, передает телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга. По данным израильской радиокомпании Kan, которая также ссылается на источники, стороны изучают вариант обмена "детей на детей".

Помощь сектору Газа

Власти Израиля впервые санкционировали ввоз на территорию анклава ограниченного количества топлива. Как пояснили в ООН, полцистерны топлива было получено для доставки гуманитарной помощи, но горючего для обеспечения водоснабжения и больниц не поступило. В Рафахе, по данным ООН, на фоне отсутствия топлива прекратили работу все 10 водяных скважин, которые являются единственным источником воды в городе. По оценкам организации, до конца дня 70% жителей сектора Газа потеряют доступ к чистой воде.

Эвакуация россиян

Врачи оценивают состояние 40 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное, их допустили к перелету в Москву.

В среду ожидается, что КПП "Рафах" на границе с Египтом пересекут еще порядка 100 российских граждан, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24". При этом он подчеркнул, что КПП "Рафах" находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки. По мнению посла, вероятность распространения палестино-израильского конфликта на другие страны Ближневосточного региона очень высока.

Как сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, из сектора Газа осталось эвакуировать порядка 400 граждан России.

Атаки по территории Израиля

Минувшей ночью йеменские мятежники-хуситы "Ансар Аллах" нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате. Еще две ракеты были выпущены с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах неизвестными боевиками.

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильской армии из пограничного района на юге Ливана. В переданном телеканалом Al Manar заявлении говорится, что ракетами обстреляли казарму израильской армии в поселении Рамима на севере Израиля.

В течение дня сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе обстрелов, звучали в израильском городе Ашкелон на юге страны, и на севере страны. Боевое крыло ХАМАС, со своей стороны, заявило об атаках на израильские города Ашкелон и Сдерот.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выступил с заявлением, что атаки антиизраильских группировок прекратятся, если еврейское государство остановит "геноцид в секторе Газа".

Нападение на базу США

Шиитские вооруженные формирования, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", нанесли несколько ракетных ударов по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. По данным Пентагона, с 17 октября военные объекты США в Сирии и Ираке обстреливались около 50 раз.

Заместитель генсекретаря движения "Хезболлах" Наим Касем выступил с заявлением, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне важное значение для прекращения агрессии против сектора Газа.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на попавшие в его распоряжение документы Пентагона, США продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству еврейского государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.