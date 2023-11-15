15 ноября, 16:26

Венгрия считает, что защита прав человека не должна мешать борьбе с нелегальной миграцией

Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Евросоюз уделяет внимание правам мигрантов и беженцев, но забывает об охране границ

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает миграционную политику руководства Евросоюза ошибочной, потому что оно ставит во главу угла права человека, а не проблемы безопасности. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в Бюро ООН по борьбе с терроризмом и подготовке кадров в Африке, которое было открыто в Рабате Контртеррористическим управлением ООН по договоренности с правительством Марокко в середине 2021 года.

Министр отметил, что действия Брюсселя выглядят безответственными, поскольку тот уделяет внимание правам мигрантов и беженцев, но забывает об охране границ и на деле поощряет нелегальную миграцию. "Мы, венгры, верим в необходимость сильной и строгой охраны границ, поскольку это вопрос безопасности и суверенитета. Мы рассматриваем нарушение наших границ как преступление, посягательство на наш суверенитет", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МИД подчеркнул, что терроризм и нелегальная миграция "образуют своего рода порочный круг". По словам Сийярто, терроризм является одной из причин миграции, а миграция в свою очередь становится источником терроризма и несет повышенную опасность другим странам, в том числе государствам ЕС, куда вместе с мигрантами попадают террористы и экстремисты.

Характеризуя непрерывный поток нелегальных мигрантов в Европу, Сийярто сообщил, что в 2022 году в Венгрии было пресечено около 230 тыс. попыток незаконного пересечения границы, а в этом году их пока насчитывается 173 тыс. Ранее МВД Венгрии, отчитываясь о прошлогодней ситуации, говорило о 275 тыс. попыток незаконного проникновения на территорию страны. В основном это происходит на границе с Сербией, вдоль которой установлен трехметровый забор с колючей проволокой.

В связи с этим Сийярто указал на необходимость расширения сотрудничества между Евросоюзом и странами Африки в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. "Мы чрезвычайно заинтересованы в успехе борьбы с терроризмом, поскольку Венгрия сталкивается с двойной проблемой безопасности", - заявил министр, имея в виду вооруженный конфликт на территории соседней Украины и непрекращающиеся попытки выходцев с Ближнего Востока, из Северной Африки и Южной Азии проникнуть в ЕС по маршруту через Западные Балканы. Венгерское правительство считает, что эти лица не должны пересекать границы ЕС до тех пор, пока их заявления на въезд не будут рассмотрены, а все связанные с этим проблемы следует решать "в местах их происхождения", хотя и при финансовой помощи Евросоюза, указал глава МИД. 

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