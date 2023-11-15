15 ноября, 15:54

Госдеп заявил, что мирная договоренность между Азербайджаном и Арменией зависит от Баку

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что Пашинян и Алиев "готовы рискнуть ради мира"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что выход Азербайджана и Армении на мирную договоренность зависит в настоящее время от Баку. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Представляется, что он готов рискнуть ради мира", - сказал про премьер-министра Армении Никола Пашиняна американский дипломат, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по ситуации в Нагорном Карабахе. "Вопрос в действительности заключается в том, готов ли поступить таким же образом президент [Азербайджана Ильхам] Алиев. И он заявил, что готов", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШААлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
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