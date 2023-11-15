МИД РФ: Дания нарушит международное право, если остановит танкеры России в своих водах

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что проходы судов через проливы регулируются Копенгагенским трактатом 1857 года и положением о Конвенции ООН по морскому праву 1982 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Дании нарушат международное право, если будет останавливать и досматривать российские танкеры в своих водах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ.

"Я напомню, чем регулируются проходы судов через проливы. В данном случае это Копенгагенский трактат 1857 года и положение о Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В соответствии с этими документами все суда, включая российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы. Любое нарушение этих норм или любые действия, которые им противоречат, - это нарушение международного права", - сказала она, комментируя эту информацию.