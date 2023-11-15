15 ноября, 15:58

Лидер оппозиции Испании заявил, что история не простит премьеру переговоры с сепаратистами

Нуньес Фейхоо обвинил Педро Санчеса в "политической коррупции"

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо считает, что история не простит исполняющего обязанности главы правительства Испании, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса за переговоры с каталонскими сепаратистами.

В Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) начались дебаты по вопросу переизбрания руководителя ИСРП премьером. Как считает Нуньес Фейхоо, являющийся лидером оппозиции, "история не предоставит амнистии" Санчесу из-за переговоров со сторонниками независимости. Лидер НП также обвинил и. о. премьера в "политической коррупции" из-за договоренностей с каталонскими сепаратистами.

Голосование в парламенте по утверждению Санчеса главой кабмина должно состояться 16 ноября. Ожидается, что по итогам он вновь займет пост премьера.

13 ноября ИСРП зарегистрировала в Конгрессе инициативу об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Свыше 300 сторонников независимости региона могут подпасть под закон. О нем было объявлено в рамках переговоров ИСРП с другими партиями для поиска парламентской поддержки кандидатуры Санчеса для переизбрания премьером. Закон об амнистии вызвал резкую критику правых политических сил Испании и спровоцировал массовые акции протеста. 

Теги:
ИспанияСанчес, Педро
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