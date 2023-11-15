15 ноября, 16:48

СМИ: правительство Финляндии перенесло на 16 ноября возможное перекрытие границы с РФ

По данным газеты Helsingin Sanomat, обсуждение вопроса затянулось

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии перенесло на четверг рассмотрение вопроса о возможном перекрытии границы с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, правительство должно было принять решение по ограничительным мерам на внеочередном заседании, которое началось в среду в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Однако обсуждение вопроса затянулось, и окончательное решение было перенесено на четверг.

Ранее министр внутренних дел страны Мари Рантанен сообщила, что власти Финляндии решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией. Финская сторона сообщала о прибытии на восточную границу на этой неделе около 60 человек без документов, попросивших убежища. На прошлой неделе их было 71. Как сообщала погранслужба, речь не идет о гражданах РФ, большинство - выходцы с Ближнего Востока. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также допустил возможность закрытия отдельных или даже всех КПП на границе с Россией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль глубоко сожалеет, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что Финляндия откажется от идеи полностью перекрыть границу между странами. 

Теги:
Финляндия
© Информационное агентство ТАСС
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