Парламент Турции продлил на год мандат ВС страны на присутствие в Азербайджане

Присутствие турецких военных в этой стране обусловлено в том числе обязательствами в рамках соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между двумя странами

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Парламент Турции продлил с 17 ноября на год миссию вооруженных сил республики в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на итоги голосования в заксобрании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября направил в парламент запрос на продление на год миссии турецких вооруженных сил в Азербайджане. Присутствие турецких военных в этой стране обусловлено в том числе обязательствами в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном от 16 августа 2010 года.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 года на территории Азербайджана в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.