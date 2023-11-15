15 ноября, 16:28

Парламент Турции продлил на год мандат ВС страны на присутствие в Азербайджане

Присутствие турецких военных в этой стране обусловлено в том числе обязательствами в рамках соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между двумя странами

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Парламент Турции продлил с 17 ноября на год миссию вооруженных сил республики в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на итоги голосования в заксобрании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября направил в парламент запрос на продление на год миссии турецких вооруженных сил в Азербайджане. Присутствие турецких военных в этой стране обусловлено в том числе обязательствами в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном от 16 августа 2010 года.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 года на территории Азербайджана в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. 

Теги:
АзербайджанТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация